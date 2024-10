TEATRIARVUSTUS Kõik juhtub põhjusega. "Pikse jäljed" Ugalas

Kui lavastaja Karl Koppelmaa ütleb kavalehele trükitud intervjuus, et teater peaks andma lootust, siis võib seda kahtlemata võtta kui lootust andvat lugu kahest lapsepõlvesõbrast, kes on täiskasvanud meestena juba mitmendat aastat koos suvepuhkust veetnud, ajalehtedest kurioosumite valdkonda kuuluvaid artikleid lugenud ja neis kirjeldatud lugudele mõnikord uut lõppu pakkunud.

Meestele pakub see traagilisi sündmusi silmas pidades lohutust ja võib-olla ka lootust, et viimasel hetkel võib juhtuda ime, olukord võib muutuda ja hoolimata kõigest on elu siiski võimalik.