Pätid lõhkusid taas Mustla trikipargi valgustuse

Mustla trikipargis on elektripostilt maha tõmmatud kate ja lõhutud posti sees olev elektrisüsteem.

Napilt pool aastat pärast esimest lõhkumist rikkusid paharetid Mustla trikipargis taas valgustuse ning see tähendab, et trikiparki saab kasutada vaid seni, kuni on päevavalgust.