Et Abja Tarbijate Ühistu vallaealnikele mõeldud segapakendi-, paberi- ja klaasikonteinereid ümbruse prügistamise tõttu enam omal maal hoida ei soovinud, tuli Mulgi vallal otsida neile teine koht. See leiti omavalitsuse maalt turu kõrvalt, kuid sellega pole rahul üle tee elav inimene, kes on muudatuse tuules oma kodu müüki pannud. Vald ei näe võimalust konteinereite asukohta muuta enne kevadet.