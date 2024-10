RAAMAT Kaapekakk elatud elu eri aegadest

Teos jutustab autori vahetute mälestuste põhjal inimestest, kellele oli saatus määranud elada Vene võimu all. Kuidas see aeg on jäänud meelde neile, kes siis elasid ja tegutsesid, on mõistagi väga individuaalne. Paljudele on Nõukogude aeg seotud nooruse ja elu parimate aastatega ning sestap meenutavad nad seda heldimusega. Elu oli stabiilsem. Töökohad olid tagatud. Elamine oli suhteliselt odav. Ei olnud tarbimisühiskonna survet ega pidevat kiirustamist. Tarbida tahtsid muidugi kõik, aga mida sa tarbid, kui letid on tühjad.