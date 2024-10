Esimesed juhid sõidavad juba naastrehvidega

Osaühingu Rehvid Pluss Viljandi töökoja juhataja Janar Aasna nentis, et sohvrite huvi talverehvide vastu andis endast tunda juba eelmisel nädalal.

«Need, kes sõidavad palju õhtuti ja hommikuti, kurtsid, et teed on kohati libedad,» lausus ta. «Omast kogemusest saan öelda, et sõitsin läinud nädala laupäeval vastu pühapäeva Ida-Virumaalt Viljandisse ja Mustvee kandis tundsin metsa vahel libedust. Tegin lausa katse, pidurdasin, oligi suverehvide jaoks libe. Väljas oli samal ajal sooja ühe kraadi ringis.»