PRIIT TOOBAL Kokad ja koristajad pannakse valla kinnisvara päästma

Eelnõu seletuskirja kohaselt on allasutuse loomine vajalik ja otstarbekas seoses vallale kuuluva kinnisvara haldamise koondamisega, et tagada valla vara säilimine, jätkusuutlikkus ja vastavus vara kasutajate vajadustele. "Hallatavate asutuste juhtidel ja ka töötajatel puudub võimekus tegeleda kõigi kinnisvara haldamisega seotud teemadega, eriti tuleohutuse- ja tehnosüsteemide korrashoiu, hangete läbiviimise ja remondiga seonduvad valdkonnad", seisab eelnõu seletuskirjas.

Pole uudis, et vallale kuuluv kinnisvara on üldiselt kehvas seisus. Erandiks on viimastel aastatel ehitatud või renoveeritud hooned. Kinnisvara kehva seisu taga ei ole aga allasutuste juhtide halb-peremehelik suhtumine. Samuti ei ole takistuseks võimete või oskuste, vaid peamiselt raha puudumine. Tihtipeale on probleemiks vallajuhtide suutmatus langetada otsuseid, milline kinnisvara jääb ning millist sellest tulenevalt on mõistlik korda teha.