Kui iluuisutamise treener ütleb jääl, et nüüd tuleb teha lennukit, siis ei tähenda see, et tuleks libiseda, käed-jalad taeva poole, teisele poole poorti. See on hoopis graatsilisem liikumine, käed õlgade kõrgusel laiali nagu lennukitiivad, taha sirutatud jalg mööda jääd libisemas, uisutera risti nagu lennukisaba. Ja nii nad liuglesid jäähallis ühest uisuvälja otsast teise.