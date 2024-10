Noore kitarrimängija preemia võitjaks pärjati Frederik Küüts

Frederik Küüts, artistinimega Fredi, on noor eesti kitarrist, kes on õppinud hinnatud kitarristide Marek Taltsi ja Mart Soo käe all. Loomingulist eluteed alustas noormees juba 17-aastaselt, mil ilmus tema esimene EP (minialbum) koostöös Erko Niidu ja Laura Junsoniga. Muusik on läbi aastate salvestanud lugusid ja esinenud live-kitarristina selliste artistidega nagu Stefan, Sander Mölder, Beyond Beyond, Jüri Pootsmann, Yasmyn ja paljud teised. Tänini esineb Küüts aktiivselt koos Aneti, Nublu, Nöepi ja Alikaga.