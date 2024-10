Kaart näitab kätte Viljandimaa õnnetusterohkemad tänavad ja parklad

Sellistele avariidele viitab ka Eesti Liikluskindlustuse Fondi uuendatud liikluskindlustuse juhtumite veebikaart, mille abil saab otsida liiklusõnnetusi asukoha, aja ja situatsiooni järgi ning alla laadida juhtumite andmeid. Viljandi pole siinkohal erand. Kõige rohkem on käesoleval aastal avariisid juhtunud Viljandi suurimate kaubanduskeskuste Centrumi ja Uku juures, kus liikluskindlustusfond on registreerinud vastavalt 16 ja 12 juhtumit. Et enamasti on kiirus parklas väike, jääb kahju üldjuhul paari tuhande euro piiresse, kuid näiteks eelmisel aastal sai üks õnnetus Uku keskuse juures külge üle 10 500 euro küündiva hinnalipiku.