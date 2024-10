NÄDALA KONKURSS Linna eest hoolitseda tahtjaid jagub

See tähendab, et ka kriitikatulvast pole võimalik pääseda. Seda enam et ega inimesed tihti väga hästi teagi, kust läheb Linnahoolduse töö piir ja algab mõne teise ettevõtte või ameti vastutus. Kui lumi on lükkamata, prügikast ajab üle ääre või kusagil rämps vedeleb, saab esimesena ikka Linnahooldus siunata.