Lasteaiadirektorid paluvad vallajuhtidelt töötasu tõusu

Pöördumisest, mille lasteaedade direktorid Mulgi vallavalitsusele ja -volikogule saatsid, selgub, et koka töötasu on seal 820–857 eurot kuus. Mõni kokk on avaldanud madala palga tõttu soovi asuda tööle mõnda teise valla asutusse ning uut töötajat oleks väga keeruline leida. Niisamuti on ülikeeruline leida asendajat mõne töötaja haigestumise korral.