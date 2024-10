NÄDALA TEGU Uus teater lubab publikut kätel kanda

Mõnigi välismaalane imestab, et väikses Viljandis on niivõrd heal tasemel professionaalne teater. Ent Ugala on vaid üks siinse teatriskeene osatäitjatest, ehkki vaieldamatult suurim. Meil on kultuuriakadeemias etenduskunstide osakond. Siin tegutseb ainus nii suur nukuteater väljaspool Tallinna. Viljandi publikut ootavad Seasaare harrastusteater ja mitu tähelepanuväärset festivali nii linnas kui lähikonnas. Ning alates eelmise nädala lõpust on Viljandis veel üks oma majaga kutseline teater – Temufi.