Gümnasist korraldab vaeste kalmistul talgud

Kalmistu on Viiratsi ringristmikust Tartu poole sõites vasakut kätt puudesalus. Mõnikord aetakse seda segamini juudi kalmistuga, mis on veidi Tartu pool ja paremat kätt.

Mirel Missikule on salapärane koht silma jäänud teel Viiratsisse vanaema ja vanaisa juurde. "Gümnaasiumiõpilasena teen uurimistööd. Mõtlesin pikalt, mida teha. Viimasel minutil tuli päästev mõte, millesse kiindusin: teha korda see salapärane paik. Teha see taas nähtavaks koos oma minevikuga, austades sinna maetuid."

Talgupäeval on plaanis kokku korjata prügi, lõigata võsa ja puhastada hauaplatse. "Võtke kaasa töökindad ja tööriistad, kel on, siis ka trimmer," ütles Missik.

Plaanis on taastada rist esimeses maailmasõjas langenud Austria sõdurite mälestuseks. Missikul on õnnestunud annaalidest leida, et risti metallplaadil oli saksakeelne tekst, mis ütleb, et seal puhkab 13 sõdurit. "Puust valge risti saan ma sinna Viljandi vallavalitsuse toel, kuid teksti metallplaadil ristile kahjuks lisada ei ole," ütles ta.