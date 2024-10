TÕNU MERTSINA Ekspordi vähenemine aeglustub

Kõige enam soodustas Eesti päritolu kaupade ekspordi kahanemist mineraalsete õlide väljaveo vähenemine, kuid ka mehaaniliste seadmete mõju oli suur. Nende kahe kaubarühma osakaal kaupade ekspordis on kokku ligi 14 protsenti ja ilma nendeta oleks augustis eksport veidi suurenenud. Mineraalsete õlide ekspordi eelmiste aastate tugev kahanemine küll taandub, kuid sel aastal on selle muutus olnud erakordselt volatiilne. Ka puittoodete ekspordi vähenemine on sel aastal aeglustunud ja augustis andis selle kasv isegi tugevaima positiivse panuse.