Ugala teatri väikeses saalis jõuab laupäeval Karl Koppelmaa käe all publiku ette Briti näitekirjaniku ja stsenaristi Abi Morgani "Pikse jäljed", milles laval on Klaudia Tiitsmaa, Janek Vadi ja Tanel Ingi. Ajasime sel puhul nädala alguses juttu Klaudia Tiitsmaaga.

Klaudia Tiitsmaa, laupäeval esietenduv "Pikse jäljed" on viies Ugala mängukavas olev lavastus, milles mängite. Ega liiga tihedaks lähe?

Ei lähe. Vastupidi, väga tore on. See on ju väga normaalne.