Kohalik ehitaja parkimismurest: eks teeme siis seda tsirkust

Margus Keerutaja hinnangul pole ta varem ehitusfirma juhina ka suuremates linnades kohanud sellist ükskõiksust nii peatöövõtja kui linna poolt. "Üsna tavaline on, et sellistel objektidel antakse ehitusfirmadele eriload, millega nad tööperioodil saavad parkida. Viljandis sellist lahendust ei pakuta," selgitas ta ja nentis, et ehitusosaliste erinevate arusaamade tõttu lahendust ei otsitagi.

Nii Soveki juhi kui teema püstitanud Viljandi ettevõtte Electrum juhataja Peeter Kuuse sõnul taandub mure suuresti sellele, et linnavalitsus ootab läbi rääkima peatöövõtjaid, kuid nood on asunud seisukohale, et parkimismure on alltöövõtjate lahendada. "Aga linnavalitsus ei suhtle iseenda ettevõtetega," nentis Keerutaja, imestades raekoja külma suhtumist Viljandi enda ettevõtetesse, kes haiglat ehitavad.