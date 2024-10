Kaasava eelarve ideevoor lõpeb varsti, aga ideid on laekunud kesiselt

Ettepanekute esitamine algas 16. septembril ja esimene päev tõi mõtte teha korda Viljandi Trepimägi. Pärast seda on laekunud veel neli ideed, kaks neist Uueveski kohta. Ühes soovitakse arendada Uueveski orgu, hooldada seni tehtut ning remontida sealsed trepid ja bassein, teises soovitakse rajada astmed Uueveski kahe nõlva vahele ja täita teerada.Veel soovitakse, et Viljandis oleks rattaringlus, ning üks esitaja leiab, et linnas on prügkastide juurest puudu taarakastid, et ei peaks tühje purke ja pudeleid olmepürgi sekka viskama.

Viljandi linnaarengu peaspetsialist Reet Alev tõdes, et seekord on esitatud ideede arv tagasihoidlik. "Need, kes on plaaninud idee esitada, võiksid nädalavahetusel selle teema ikka sihikule võtta," lausus ta. "Nagu tudengid esitavad kodused tööd viimasel õhtul. Ma arvan, et nädalavahetusel võiks ideid laekuda samal hulgal, kui seni on esitatud."