Riik salastas teadmata põhjusel kriisipoodide nimistu

Riik salastas kriisipoodide nimistu, kuigi nende kaupluste eesmärk on just parandada elanike toidu, esmatarbekaupade ja ravimite kättesaadavust ning kindlustada osa sularahaautomaatide töö ulatuslike elektrikatkestuste ja sõja korral. Viljandimaa saab algatuseks kolm kriisipoodi, aga kus need asuvad, ministeerium ei ütle.