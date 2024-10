Päevapraad alla kahe euro! Odava lõunatamise võimalust on sel nädalal kasutanud vähesed

Daily kaubanime all tegutseva Baltic Restaurants Estonia tegevjuhi Aaro Lode sõnul on avatud koolisööklate nädal mõeldud just selleks, et kõik huvilised saaksid ise veenduda koolitoidu kvaliteedis. "Lapsevanemate arvamus koolitoidust põhineb tihti nende enda paarikümne aasta tagustel mälestustel. Soovime pakkuda võimalust tulla ja näha tänapäevast koolisööklat ja maitsta toitu, mida õpilastele pakutakse," rääkis Lode.