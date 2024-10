Politsei statistika näitab, et Mulgi vald ei ole kriminaalne piirkond. Kui vargusi ja sissemurdmisi Viljandimaal regioonide kaupa vaadelda, on tõenäoline, et seal on neid hoopis kõige vähem – viimaste kuude jooksul kaks registreeritud juhtumit. Kohaliku rahva on aga ärevaks teinud viimase aja varguste käekiri ja varasemate kogemuste meenutamine.