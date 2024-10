Ebaõiglane linn

Mõne päeva eest võis Sakalast lugeda, et Viljandis on lasteaia kohatasu võlglasi rohkem kui lasteaialapsi. Teisisõnu, osa lapsevanemaid ei pea lugu lasteaia tööst ega elementaarsest õiglusest, sest sisuliselt varastavad võlgnikud nii ausate vanemate tagant, kes koha eest maksavad, kui ka kõigi Viljandi maksumaksjate tagant, sest lasteaed on omavalitsuse pidada ja majandada. Ent linnavalitsus laseb ebaõiglusel ja avaliku hüve vargusel rahus sündida.