JUHTKIRI Pärast ehitamist tuleb ka korras hoida

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juht Riho Männik tõdeb, et ka mitu teist 2011. ja 2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi rahaga rekonstrueeritud matkarada on nüüdseks halvas seisus ja vajavad uuendamist. Sama häda on vaatetornidega. Üsna pea tuleb RMK-l üle Eesti investeerida miljoneid eurosid.

Ehkki RMK on seni korralikult kasumit tootnud, on tema taristu – nii turismiobjektid kui teed ja muu metsa haldamiseks vajalik – väga kopsakas struktuur ning kasum sõltub muu hulgas suuresti sellest, kui palju enne on vaja investeerida. Investeerimisvõimekus ähvardab lähiajal aga pigem väheneda, sest riikliku kokkuhoiuvajaduse tõttu on valitsuse dividendiootus varasemast suurem ning selle saavutamiseks on RMK teatanud 81 inimese koondamisest.