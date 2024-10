Rubiini plats Viljandi vanalinnas jääb jõuludeni ühingu kätte

"Sammhaaval," põhjendas linnapea Johan-Kristjan Konovalov, miks lepingut kaheks ja pooleks kuuks pikendati. Ta ei välistanud, et detsembri keskel tuleb järgmine lisaaja määramine, ning nentis, et siis saab ka selgeks, kuidas on võimalik ellu viia praegu platsi kasutava ühingu eestvedajate ideed ehitada kesklinna jääväljak ja lumelinn.

Mittetulundusühing Linnaelu, mille eestvedaja on Kristina Libe, küsis Rubiini platsi 1720 ruutmeetrit tasuta rendile juba suvel, et sellele elu sisse puhuda. Suve teisel poolel toodi sinna juurde laudu ja toole ning lisati puhke- ja mängupaiku, muu hulgas on seal kohad, kus einestada. Platsil tegutseb kolm toidupakkujat, millest üks on avatud põhiliselt õhtuti.