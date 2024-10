LIIS ELMIK Energia odavnemine langetas hindu

Eelmise kuuga võrreldes kallinesid septembris rõivad ja toit. Garderoobikaupade hinnad on statistikaameti andmetel siiski veidi madalamad kui aasta varem. Nõudlus rõivaste ja jalanõude järele on vähenenud. Et rõivaste ja jalatsite hinnad on Eestis suhteliselt kõrged, ostetakse neid üha rohkem välismaalt.