Elukaare lõppu jõudnud Hüpassaare õpperada ehitatakse uueks

Praegu tuleb laudrajal liikudes olla ettevaatlik, sest pehkinud lauad võivad mõnes kohas inimese raskuse all puruneda. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juht Riho Männik ütles, et info raja kehva seisu kohta on RMK kodulehel ja samuti on hoiatussildid kohapeal. Tõeoolest, parkimisplatsi ääres infotahvlil on silt, millel soovitatakse laudrajal hoida eelkäijaga pikivahet, et jõuaks märgata kohti, kus tuleks jalgu tõsta tavapärasest kõrgemale.