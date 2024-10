Uuring näitab, et Viljandis ei küündi kanepitarbimine teiste linnade tasemeni

Ministeeriumi andmeil ongi kanep endiselt ja ülekaalukalt levinuim narkootiline aine Eestis. Kui enamikus linnades oli augusti keskel selle jääke reovees tunduvalt enam kui tänavuste varasemate proovide võtmise ajal, siis Viljandis tarbiti arvutuste kohaselt ööpäevas 1000 elaniku kohta ligi 40 annust. See jääb tabeli tipus oleva Narva 134 annusele tublisti alla.

Justiitsministeeriumi nõunik Andri Ahven juhtis tähelepanu, et uuringu tulemusi võivad mõjutada rahvaüritused, eeskätt Eesti väiksemates linnades. "Seega ei ole võimalik teha põhjalikke järeldusi näiteks selle kohta, kui palju on narkootikumide püsitarvitajaid. Need avalduvad üksnes pika aja jooksul uuringute tulemuste võrdlemisel."