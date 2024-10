Vaie võib spordihoone kohviku avamise lükata uude aastasse

Viljandi linnavalitus korraldas spordihoone kohviku pidaja leidmiseks konkursi septembris ja see oli poolteise aasta jooksul juba kolmas samasisuline hange. Varasemad olid huvipuuduse tõttu luhtunud. Seekord laekus õigeks ajaks üks pakkumine. See oli osaühingult Raudna MF, kes on tuntud Heimtali külje all tegutseva Raudnaela kohviku pidajana, ja tema tunnistati möödunud esmaspäeval ka konkursi võitjaks.