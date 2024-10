Meie seast lahkus esimene ümber Viljandi järve jooksnud naine

Üheks järvejooksu legendiks kerkinud Viljandimaa tuntud suusataja ja jooksja Lilian Estorn, kellele Laine Erik oli tädi, meenutas mõni aasta tagasi, et käis 12-aastase tüdrukuna päev enne starti koos kuulsa tädiga rajal luuret tegemas.

Laine Erik läbis järveringi ajaga 49.24. Ta oli läbi aegade esimene naine, kes ümber Viljandi järve jooksul finišeerus. Samal aastal startis ka teine naine, Niina Liim, tema läbis distantsi ajaga 1:02.00. Annaalidesse on märgitud, et mõlemad naised said stardis marulise aplausi osaliseks.