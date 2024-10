Viljandimaa sai ambitsioonika puhkpilliorkestri

Üheksa aastat Viljandi muusikakoolis flööti ja fagotti õppinud, igapäevaelus Holstre koolis matemaatikaõpetajana töötav Kädi-Liis Ilves rääkis Sakalale, et puhkpilliorkestri asutamise mõte oli mitmel inimesel juba enne kroonviiruse pandeemiat, aga see jäi mitmeks aastaks soiku. "Näoraamatus loodi isegi puhkpilliorkestri grupp, aga siis tuli haigus peale ja mõte jäi soiku, kuigi Tonio Tamra muudkui rääkis, et orkestrit oleks vaja. Nüüd jõudsime viimaks tegudeni Tonio Tamra mälestuseks," ütles Ilves.