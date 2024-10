JUHTKIRI Naabri valvsad silmad

Naabrivalve kontseptsioon, olgu siis selle nime all või mõnel muul moel, on maailmas levinud sajandeid ja saab erilise hoo sisse ikka siis, kui selle järele vajadus tekib. Nii on ka Mulgimaa inimesed võtnud Tarmo Tõnissoni eestvedamisel nõuks ühiselt patrullima hakata, sest vargused on piirkonnas sagenenud.