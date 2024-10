TEATRIARVUSTUS Temufi poistest said Wikmani poisid

Jaan Krossi romaanide peategelased on enamasti ajaloolised isikud. Mitmekihilise "Wikmani poiste" Jaak Sirkli prototüüp on samuti ajalooline isik ehk Jaan Kross ise. Sirkel, keda mängib Raivo E. Tamm, on laval nii elatanud mees, kes vaatab minevikule tagasi, kui ka kunagine koolipoiss.