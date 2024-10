Viljandi ordulinnuse uuendamine sõltub rahaküsimise edukusest

Linnapea Johan-Kristjan Konovalov selgitas, et tegemist on nelja Viljandimaa omavalitsuse ühisprojektiga "Viljandimaa linnuste tee", millega kavatsetakse arendada Viljandi, Tarvastu ja Karksi ordulinnuse ning Lõhavere linnuse külastuskeskkonda. Nagu ta ütles, on üks eesmärke leida ka tegevusi, mis neid nelja linnust kui turismiobjekti omavahel kokku seoks. "Kuna sellise tegevuse jaoks on võimalik saada euroraha, siis me näeme, et meil oleks võimalik anda oma ordulinnusele selle rahaga juurde nii tegu kui nägu."