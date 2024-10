Need aiakärud avastati Karksi-Nuia lähedalt heinamaalt, umbes 100 meetri kauguselt suurest teest. Arvatavasti kasutati neid varguse toimepanemisel.

Kümmekond aastat tagasi Mulgimaal varguste laine lõppemisele kaasa aidanud Öine Vahtkond asub oma ridu taastama, sest jälle on vargad piiriäärses vallas liikvel. Teisipäeva õhtul on Abja Konsumi parklasse oodatud need mehed ja naised, kes soovivad piirkonna turvalisusse oma panust anda.