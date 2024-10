Viljandi vald ootab kaasava eelarve ideid

Nagu seisab Viljandi valla kodulehelel, võib igaüks, kel on mõni vahva mõte, mida võiks oma piirkonnas ellu viia, aruta selle kogukonnaga läbi, küsida vajaduse korral nõu valla spetsialistidelt, teha joonised ja fotod ning võtta pakkumisi ettevõtetelt, kes on samasuguseid asju ellu viinud. "Veenduge, et kavandatav investeeringuobjekt on seotud Viljandi vallaga, oleks avalikult kasutatav kõigile valla elanikele ja sellest ei tekiks ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele," seisab üleskutses.