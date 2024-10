Viljandi ettevõtte raha aitab naisvõrkpallureid välisliigadesse

Viljandi Metalli fondi suurem eesmärk on tõsta Eesti rahvusnaiskonna taset, et püsida rahvusvahelisel tasemel konkurentsis. Selleks on hädavajalik, et Eesti parimad mängijad mängiksid klubivõrkpalli tugevates välisliigades, mis omakorda aitab parandada koondise taset, luua noortele eeskujusid ja hoida järjepidevust.