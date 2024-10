Lahkus Võhma aukodanikuks valitud õpetaja

Kunagine Võhma kultuurikeskuse direktor Riina Pakane on paarkümmend aastat tagasi võrrelnud Regina Puuseppa kärestikuga: kiire ja kõiki endaga kaasa haarav; rahulolematu ja nõudlik, otsinguis ja pidevas liikumises. "Elad täiel rinnal ja suurepärane on see, et püüad seda ka teistele õpetada. Teistsuguste iseloomuomadustega poleks võimalikki olla nii palju aastaid kollektiivi juht. Ja mitte ainult juht, vaid ka ise kõiges kaasa lüüa. Kes teeb – see jõuab! See mõttetera on Sinu puhul küll absoluutselt kümnesse!" kirjutas ta Puusepale 75 aasta juubeliks.