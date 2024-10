Tiit Pruuli: paneme metsa ja vanapaganad ja Mulgi pudru kokku, aga nüüd tuleb leida Kivirähk

"Mulgi pudrust teadsin küll, aga seda kuulsin esimest korda, et siin on ka meepealinn," lausus ta.

Pruuli kuulub Eestis ühistransporti, raudteed, kaitsevõimet, kinnisvara ja turismi arendava, kohalikul kapitalil põhineva Go Groupi kontserni nõukokku ning tee on viinud teda ligi 150 riiki.

On ja ei ole ka. On taastunud eestlaste tahe maailma avastada ja nende põhiseaduslik õigus vähemalt üks kord aastas soojal maal olla. See osa on selgelt taastunud.