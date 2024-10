Loomakliiniku juht: lemmiku elu ei peaks sõltuma rahakoti paksusest

If Kindlustus hakkas lemmiklooma kindlustamise võimalust pakkuma 2007. aastal. Praegu on selles firmas kindlustatud ligi 15 000 lemmiklooma.

Nagu ütles If Kindlustuse Balti varakindlustuse tooteüksuse juht Veiko Sepp, on inimesed viimastel aastatel hakanud oma lemmikute kindlustamisele rohkem mõtlema. "On kasvanud loomaomanike vastutustunne ning saadakse aru, et lemmiklooma raviteenused on kallid ja ootamatute õnnetuste korral on kindlustusest kasu."