Aasta klassijuhatajaks valitud Holstre õpetaja palk on mõne aastaga kerkinud 1000 eurot. "Olen rahul"

Ilves on Holstre koolis töötanud 2018. aastast. Pärast 2016. aastal Tallinna ülikoolis matemaatika erialal bakalaureuse kraadi saamist oli ta esmalt läinud tööle A-Tolliagentuuri, aga kaks aasta hiljem oli tema kaasa jälle Viljandimaale töökoha saanud ja teinud talle ettepaneku siia kanti tagasi kolida.

Kädi-Liis Ilvesele polnud see mõte esiotsa meeldinud: kus leida siin tööd ja mida siin üldse matemaatikuna peale hakata? Ent siis oli selgunud, et Holstre kool otsib matemaatikaõpetajat. "Mõtlesin, et lähen vähemalt uurima, milliseid tingimusi seal pakutakse. Kui olin juba direktori kabinetis, tegi Anu Saar kohe ettepaneku tööleping ära sõlmida, mis seal enam venitada," meenutas ta, viidates Eesti koolides valitsevale matemaatikute puudusele.