Kui "Wikmani poisid" on Temufi esimene lavastus uutes ruumides, siis edaspidi plaanib teater välja tuua viis lavastust aastas. "Hetkeseisuga on meil vaja mängida aastas koos suvelavastustega kokku umbes 120 etendust," on Temufi tegevjuht Peep Maasik varem Sakalale rääkinud.