GALERII Autod, mille maks küünib 1500 euroni aastas, eputasid Viljandis

Klubi president Rando Sillak ütles Sakalale, et sõidu mõte oli arendada Eesti autokultuuri. Kaks aastat tagasi asutatud klubis on tema sõnul umbes 60 liiget.

Küsimuse peale, kui palju peab seda sorti sõiduvahendi eest tulevikus automaksu maksma, nentis Sillak, et see on valus teema. Kui Dodge Challengeri esimest korda Eestis registreerida, tuleks maksta umbes 8000 eurot. "Aastamaks tuleb 1000–1500 eurot."