Päranduspidu üllatas isegi palju näinud käsitöömeistrit

"Ma ei oleks uskunud, et nii palju põnevat näha saab. Eriti huvitas mind viharituaal, sest mul on kodus viis sauna, viimane on hobusekäru peale tehtud. Õppisin ka käsitööd ja vana mööbli restaureerimist, seda, milliste tööriistadega tappe lahti võtta ja hiljem kokku liimida," jutustas Änilane.