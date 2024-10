Kui legendaarne ansambel Apelsin laulis, et ooper käib ka puhvetis, oli see iroonia saksikute inimeste pihta, kes võivad küll fraki selga ajada, aga kultuurkihti sellega mitte. Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri ülesastumine Centrumi kaubanduskeskuses ja teised samalaadsed muusikapäeva aktsioonid on aga hoopis teisest ooperist.