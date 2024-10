NÄDALA LEIUD Elukoht ja surmakoht

Ehkki XX sajand alles lõppes ja paljud mäletavad teist maailmasõda veel omast käest, on omajagu toonastest sündmustest unustuse hõlma vajunud. Või vajutatud. Näiteks tuvastati punamonumentide eemaldamise käigus mitmel pool, et teadaolevates sõdurite matmiskohtades pole sugugi nii palju inimesi, kui Nõukogude võim väitis. Nagu nüüd selgus, ei ole kusagil fikseeritud isegi seda, et üle 70 lapse ja naise on Viljandi külje all elust lahkunud, rääkimata sellest, kes nad olid ja kust tulid. Ajaloolastel on veel jupp tööd teha, enne kui me viimasest maailmasõjast täieliku pildi ette saame.