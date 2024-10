Aasta põllumajanduse tippjuht on Margus Lepp

Konverentsi korraldajad edastatud pressiteates nendib Margus Lepp, et põllumajanduses elatakse väga põneval ajal, kus muutusteta ja nutikate lahendusteta pole võimalik toime tulla. "Karm konkurents ja ühiskonna surve panevad mõtlema ja tegutsema teistmoodi. Selle juures ei tohi ära unustada agronoomilisi põhitõdesid, keskkonna vajadusi ning toidujulgeolekut. Seda on võimalik saavutada vaid targalt ja efektiivselt toimetades. Teeme neid samme ja õpime koos meeskonnaga igapäevaselt. Hästi toimiva ettevõtte taga on alati usalduslik tiimitöö, valmidus muutustega kohanemiseks ja järjepidev tegutsemine," ütles Lepp.

Tiitli kätte andnud regionaal- ja põllumajandusministri Piret Hartmani sõnul on just sellised innovaatilised, särasilmsed ning tugevate erialaste oskustega multitalentsed juhid nagu Margus Lepp tänapäeva põllumajanduse jätkusuutlikkuse võtmeisikud. "See, et Marguse juhitud ettevõttes töötab palju noori inimesi ja tööjõupuudust ei tunta, on väga oluline juhtimiskvaliteedi näitaja. Ainuüksi suured kasuminäitajad ei ole edukuse mõõdupuuna enam asjakohased. Mul on hea meel, et põllumajandussektor oma tublisid tegijaid avalikult tunnustab ja esile toob. See on sellisel väljakutseterohkel alal kindlasti väga vajalik," ütles Hartman.