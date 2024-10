Inimesed kaotasid õngitsuste tõttu kümneid tuhandeid eurosid

RIA tuletab meelde, et pangad ei saada seesuguseid kirju ega palu andmeid tundmatu veebilehe kaudu. Kui andmeid on vaja uuendada, saadetakse selle kohta teavitus internetipanga vahendusel ja uuendamine käib samuti seal.

Viimasel ajal on RIA saanud teateid ka juhtumitest, et inimesi on proovitud petta majutusteenuseid vahendava platvormi Booking.com kaudu. Selle kohta, kuidas vältida niisuguse pettuse ohvriks langemist, saab lähemalt lugeda RIA blogist.