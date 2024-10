Põtrade arvukus Eestis on mõõdukal tasemel

Põdra nagu ka teiste suurulukite küttimise limiit kehtestatakse maakondlikes jahindusnõukogudes teaduspõhiste soovituste alusel. Selle aasta alguses elas Keskkonnaagentuuri andmetel Eestis 10 000 – 11 000 põtra. "See on optimaalne arvukus, mis tagab põtrade tekitatavate metsa- ja liikluskahjude hoidmise mõistlikes piirides," ütles kliimaministeeriumi jahindusnõunik Aimar Rakko. "Koos asurkonda lisandunud vasikatega küündis arvukus selle aasta põdrajahihooaja alguseks hinnanguliselt 15 000 isendini. Põtrade talvise arvukuse hoidmiseks samal tasemel, mis oli möödunud talvel, on soovitatud sel jahihooajal küttida 3500–4000 looma."