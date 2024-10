Politsei ärgitab kahtlastest sõidukitest teada andma

Viljandi veebipolitseinik Elerin Tetsmann on lasknud üleskutse teavitada politseid kahtlastest sõidukitest ringlema sotsiaalmeedias. Ta ütles, et jagas hoiatust laiemalt, sest viimasel ajal on erinevad vargusjuhtumid Viljandimaal sagenenud.

"Pahalased on saanud segamatult toimetada just seetõttu, et meil kõigil on mingid asjatoimetused ajada ning me ei pööra ümbritsevale suuremat tähelepanu, kui asi meid endid ei puuduta," lausus Tetsmann ning avaldas lootust, et kui kogukonnana võõraste kahtlaste tegelaste märkamise korral sekkuda ja infot jagada, saame nii mõnegi pahateo ehk juba eos ära hoida. "Samuti on vajalik infot politseiga jagada, et saaksime asuda kuumadel jägedel juhtumit lahendama."