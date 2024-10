ELIISE VAINURM Elu keerdkäigud tõid taas Perepesa hoidma

Viljandi Perepesa juhataja on nüüd jälle Eliise Vainurm. Ta ise ütleb naerdes, et kolleegid on teda uueks vanaks nimetanud, sest selles ametis oli ta ka siis, kui see asutus 2019. aastal Viljandisse Posti tänav 24 hoonesse loodi ja see aasta hiljem Tallinna tänavale apteegi asemele kolis.