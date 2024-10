JUHTKIRI Kõik on puudu ja hullemaks läheb

"Eri andmetel on meil kümne aasta pärast 800 arsti puudu," tõdes riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Madis Timpson eilses Sakalas. "See on meeletu hulk!"

On jah meeletu hulk. Sama meeletult on meil inimesi puudu teistest valdkondadest. Näiteks möödunud õppeaastal andis tunde 4315 õpetajat, kes ei vastanud kvalifikatsiooninõuetele. Aga parem juba nii, kui et neid üldse poleks. Praeguste õpetajate hulgas on palju pensioniealisi, kelle töölt lahkumise järel süveneb kaadrinappus veelgi. Siseministeeriumi 2021. aastal valminud analüüsi järgi võib aastatel 2026–2029 lahkuda vanuse tõttu töölt ka 20 protsenti politseinikest. Sama häda kummitab päästeteenistust, kus mehi napib juba praegu, veelgi rohkem aga lähitulevikus, kui vanemad põlvkonnad on ameti maha pannud.